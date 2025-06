Letzte pro-demokratische Partei in Hongkong löst sich auf

Aktualisiert am 30.06.2025 - 04:17 Uhr

Aktuelle und ehemalige Mitglieder der pro-demokratischen Partei Hongkongs, der League of Social Democrats (LSD), geben die Auflösung der Partei bekannt. (Quelle: Kanis Leung/AP/dpa/dpa-bilder)

28 Jahre nach der Rückgabe Hongkongs an China ist vom einstigen Versprechen auf Demokratie kaum noch etwas übrig. Nun hat auch die letzte pekingkritische Partei aufgegeben.

Kurz vor dem 28. Jahrestag der Rückgabe an China hat mit der League of Social Democrats (LSD) auch die letzte noch aktive pro-demokratische Partei in Hongkong ihre Auflösung angekündigt. Sie erklärte ihren Rückzug "angesichts immensen politischen Drucks".