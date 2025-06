Nach dem SPD-Bundesparteitag am Wochenende ist die Debatte um ein AfD-Verbotsverfahren erneut entbrannt. Die Sozialdemokraten hatten in Berlin einem entsprechenden Vorschlag des Parteivorstands zugestimmt, den entsprechenden Prozess vorantreiben zu wollen. Künftig will die SPD in Bundes- und Landesgruppen Belege für die Verfassungswidrigkeit der Partei sammeln.