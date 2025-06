Aktualisiert am 30.06.2025 - 08:46 Uhr

Aktualisiert am 30.06.2025 - 08:46 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am Mittwoch treffen sich CDU , CSU und SPD erstmals seit Vereidigung der Regierung des neuen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zum Koalitionsausschuss. Dort könnte es direkt heiß hergehen – denn die Unionsgrößen nehmen die Sozialausgaben ins Visier und fordern von den Sozialdemokraten, die Ausgaben dafür zu senken.

CDU-Fraktionschef Jens Spahn kündigte am Sonntag im "Spiegel" an, sich bei den Haushaltsberatungen auf drei Bereiche konzentrieren zu wollen. Im Zentrum: das Bürgergeld. "Die Kosten für das Bürgergeld laufen mit über 50 Milliarden Euro aus dem Ruder", sagte Spahn. Die Union fordert deshalb Korrekturen am aktuellen System – konkrete Kürzungsvorschläge nannte er nicht, der Tenor ist aber klar: weniger Geld, weniger Anspruch.