Weltstrafgericht erlässt Haftbefehle gegen Taliban-Führer

Aktualisiert am 08.07.2025 - 19:26 Uhr

Aktualisiert am 08.07.2025 - 19:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

2021 ergriffen die islamistischen Taliban in Afghanistan erneut die Macht. Opfer des Unrechtsregimes sind vor allem Frauen und Mädchen. Nun werden die Taliban-Führer international gesucht.

Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehle gegen führende Mitglieder der in Afghanistan herrschenden Taliban erlassen. Dem Taliban-Führer Haibatullah Achundsada und dem obersten Richter, Abdul Hakim Hakkani, werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen wegen der Entrechtung von Frauen und Mädchen.

Seit der erneuten Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 würden Frauen und Mädchen wegen ihres Geschlechts verfolgt und ihnen Grundrechte und Freiheiten vorenthalten, begründen die Richter in Den Haag ihre Entscheidung.

Keine Rechte - keine Freiheiten

Auch andere Menschen seien Opfer dieser Politik, so die Richter, da die Taliban deren Ausdrucksformen von Sexualität oder Geschlechtsidentität nicht akzeptierten.

Die Taliban sprachen von einer "haltlosen Rhetorik", welche die Entschlossenheit der Taliban-Regierung in keiner Weise beeinflusse. "Wir erkennen weder eine Einrichtung unter dem Titel "Internationaler Gerichtshof" an, noch erkennen wir irgendeine Verpflichtung ihm gegenüber an", schrieb der stellvertretende Sprecher, Hamdullah Fitrat, auf X.