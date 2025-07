Weiterer oppositioneller Bürgermeister in der Türkei abgesetzt

"Mord an der Justiz"

Das türkische Innenministerium hat den Bürgermeister der größten Oppositionspartei CHP in der Touristenhochburg Antalya abgesetzt. Grund sei ein Haftbefehl und laufende Ermittlungen wegen Korruption gegen Bürgermeister Muhettin Böcek, teilte das Ministerium am Montagabend auf der Plattform X mit. Am Samstag waren Böcek und zwei weitere Bürgermeister der CHP festgenommen worden.