Die Gründung seiner America Party bringt nicht nur Elon Musk in Schwierigkeiten. Analysten fürchten auch um die weitere Entwicklung von Tesla.

Elon Musk legt sich mit US-Präsident Donald Trump an. Aber nicht nur seine politische Auseinandersetzungen machen dem Tech-Unternehmer zu schaffen. Nach der Gründung seiner America Party rauschte der Kurs der Tesla-Aktie am Montag um mehr als acht Prozent nach unten.

"Dass Musk sich immer tiefer in die Politik einmischt, ist schlicht und ergreifend genau das Gegenteil von dem, was Tesla-Investoren und -Aktionäre in dieser für Tesla entscheidenden Phase von ihm erwarten", sagte der Analyst Dan Ives dem US-Sender CNN. Sein Rat: Das Unternehmen sollte Musks politisches Engagement begrenzen.