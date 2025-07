Polizei beendet rassistische Krawalle im Südosten Spaniens

Aktualisiert am 16.07.2025 - 12:34 Uhr

Die Protestler reisten mehrheitlich von außerhalb an. (Quelle: Edu Botella/EUROPA PRESS/dpa/dpa-bilder)

Rechtsextreme Gruppen rufen in einer kleinen spanischen Stadt zur "Jagd auf Migranten" auf. Der wütende Mob zieht nächtelang durch die Straßen. Die Polizei kann Schlimmeres verhindern.

Nach mehreren Krawallnächten mit Ausschreitungen gegen Migranten hat die spanische Polizei in Torre-Pacheco im Südosten des Landes weitgehend die Ruhe wiederhergestellt. Eine Kundgebung rechtsextremistischer Gruppierungen sei von den Beamten am späten Dienstagabend massiv eingeschränkt worden, berichtete der staatliche TV-Sender RTVE. Nur rund hundert Menschen hätten daran teilgenommen, hieß es. "Es gab mehr Journalisten als Demonstranten", bilanzierte die Zeitung "El Mundo".

Das sonst beschauliche Torre-Pacheco war seit Freitagabend Schauplatz heftiger Zusammenstöße gewesen. Es waren vor allem jüngere Männer, die sich in der 40.000-Einwohner-Gemeinde unweit der Mittelmeerküste der Region Murcia versammelten, um nach Aufrufen in den sozialen Netzwerken "Jagd auf Migranten" zu machen. Bürgermeister Pedro Ángel Roca sagte vor Journalisten, viele der Protestler seien von außerhalb angereist.

Einige waren mit Baseballschlägern und Schlagstöcken bewaffnet. Sie attackierten Einwanderer aus dem Maghreb, setzten Müllcontainer in Brand, feuerten Pyrotechnik ab und bewarfen Polizisten mit Flaschen, Steinen und Molotowcocktails. Es gab zahlreiche Verletzte und 13 Festnahmen.

Angriff auf Rentner war der Ausgangspunkt der Ereignisse

Auslöser der Unruhen war eine Attacke auf einen 68-Jährigen, die am vorigen Mittwoch von Menschen mit Migrationshintergrund verübt worden sein soll. Die drei mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden, teilte die Regierung mit.

Für Dienstag hatten dann verschiedene einschlägige Gruppen, darunter eine namens "Deport Them Now" (Deportiert sie jetzt), europaweit zu einer großen Kundgebung in Torre-Pacheco aufgerufen. Doch die Polizei verhinderte laut RTVE die Einreise verschiedener mutmaßlicher Rechtsextremisten und wies auch einige Protestler unter anderem aus Italien und Rumänien aus der Kleinstadt aus. Auch durch verstärkte Präsenz konnte sie die Aktion ausbremsen und neue Ausschreitungen verhindern.