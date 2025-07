Bonita Grupp äußert sich

Im Rahmen einer bereits länger geplanten Werkführung äußerte sich nun die 35-jährige Bonita Grupp zu den Ursachen des Krankenhausaufenthalts ihres Vaters. Gemeinsam mit ihrem Bruder Wolfgang Grupp junior führt sie seit 2024 die Geschäfte von Trigema – so auch jetzt, während ihr Vater im Krankenhaus liegt. Sie und ihr Bruder gingen weiterhin wie gewohnt ihrer Arbeit im Unternehmen nach, erklärte sie der "Südwest Presse".

"Meine Sorge ist groß"

Noch immer herrscht Ungewissheit über den Gesundheitszustand des Unternehmers. Am 7. Juli, dem Tag seiner Einlieferung ins Krankenhaus, kam es in seinem Heimatort Burladingen gleichzeitig zu einem größeren Polizeieinsatz, an dem auch die Kriminalpolizei beteiligt war. Ein Sprecher der örtlichen Polizei erklärte jedoch, es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder eine Straftat.