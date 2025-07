Drusen-Proteste an der Grenze zwischen Syrien und Israel: Der Angriff der Israelis in Damaskus steht wohl im Zusammenhang mit Gewalt gegen die Religionsgemeinschaft. (Quelle: Leo Correa/dpa)

Das israelische Militär setzte den Angriff in Zusammenhang mit den Ereignissen in Südsyrien: Man beobachte das Vorgehen der Führung des Nachbarlandes gegen drusische Zivilisten in der Region, hieß es. Israel will die religiöse Minderheit eigenen Angaben zufolge angesichts des Gewaltausbruchs im Süden des Nachbarlandes unterstützen. Viele Drusen dienen in Israel freiwillig in der Armee – der jüdische Staat sieht sie als Verbündete.