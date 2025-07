"Einzigartig barbarische Individuen" USA schieben Kriminelle nach Eswatini ab

Von dpa 16.07.2025 - 18:54 Uhr

Mswati III., König von Eswatini: Die USA haben in den afrikanischen Kleinstaat fünf Strattäter abgeschoben. (Quelle: Jerome Delay)

Sie wurden etwa wegen Mordes verurteilt. Nun haben die USA fünf Straftäter in Afrikas letzte absolute Monarchie abgeschoben. Dort besteht die Sorge, das Land werde zur "Müllhalde für Kriminelle".

Die US-Regierung hat fünf kriminelle Ausländer in das afrikanische Königreich Eswatini abgeschoben. Bei den Männern aus Vietnam, Jamaika, Kuba, Laos und dem Jemen handele es sich um "so einzigartig barbarische Individuen, dass ihre Heimatländer sich weigerten, sie zurückzunehmen", teilte Tricia McLaughlin, eine Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums, auf X mit. Die Männer, die unter anderem wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt wurden, seien bereits in Eswatini gelandet, so McLaughlin.

In dem südafrikanischen Binnenstaat löste die Nachricht über die Abschiebungen große Besorgnis und Kritik aus. Die Gefängnisse in dem afrikanischen Kleinstaat seien nicht dafür ausgerüstet, Kriminelle eines solchen Kalibers sicher unterzubringen, teilte Lucky Lukhele, der Sprecher des zivilgesellschaftlichen Swazi Solidaritätsnetzwerks mit. Eswatini dürfe nicht "zu einer Müllhalde für Kriminelle verkommen", sondern müsse den Schutz seiner Bürger priorisieren.

Vermehrte Abschiebung in Drittstaaten

Eswatinis Regierung beschwichtigte. Die fünf Straftäter seien in Isolationszellen untergebracht und stellten daher keine Bedrohung für Einwohner dar, sagte Regierungssprecherin Thabile Mdluli. Die Maßnahme sei das Ergebnis "monatelanger intensiver Gespräche auf höchster Ebene mit der Regierung der Vereinigten Staaten." In Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) solle eine Überführung der Männer in ihre Herkunftsländer verhandelt werden.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump setzt seit einiger Zeit darauf, kriminelle Migranten in Drittstaaten abzuschieben – also in Länder fernab der Heimat der Migranten. Dem mittelamerikanischen El Salvador zahlten die Vereinigten Staaten im Gegenzug für die Aufnahme abgeschobener Migranten eine Millionensumme. Guatemala sicherte zu, neben eigenen aus den USA abgeschobenen Staatsbürgern auch Menschen mit anderen Nationalitäten aufzunehmen.