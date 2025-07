Nigers Ex-Präsident seit zwei Jahren im Palast eingesperrt

Putsch in Westafrika

Aktualisiert am 23.07.2025 - 14:04 Uhr

Aktualisiert am 23.07.2025 - 14:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bazoum und seine Frau wurden am Tag des Putsches in ihrer Residenz eingesperrt. (Archivbild) (Quelle: Michel Euler/AP/dpa/dpa-bilder)

Ausgerechnet der oberste Leibwächter des Präsidenten ergriff in einem Putsch im westafrikanischen Niger die Macht. Sein ehemaliger Chef und seine Frau darben seit zwei Jahren in Isolation.

Das Militär hatte in dem westafrikanischen Wüstenstaat mit rund 27 Millionen Einwohnern am 23. Juli 2023 die Macht an sich gerissen. Anführer war der Chef von Bazoums Präsidentengarde, General Abdourahamane Tiani. Mittlerweile ist Tiani ohne Wahlen bis mindestens 2030 zum neuen Präsidenten erklärt worden.