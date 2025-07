"Einschüchterungstaktik": Trump will US-Notenbank besuchen

US-Präsident Donald Trump plant wenige Tage vor der anstehenden Zinssitzung der Fed einen Besuch in der scharf von ihm kritisierten unabhängigen Notenbank. Laut Terminplan des Weißen Hauses ist die Visite in der Zentrale in Washington für Donnerstagnachmittag (22 Uhr mitteleuropäischer Zeit) vorgesehen.