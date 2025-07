Aktualisiert am 25.07.2025 - 02:34 Uhr

US-Notenbank-Chef Jerome Powell hat sich gegen offenbar falsche Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz gewehrt. Der Streit zwischen den beiden wurde in den USA live im Fernsehen übertragen.

Trump konfrontierte Powell mit angeblich neuen Zahlen zu den steigenden Kosten der Renovierungsarbeiten der Federal Reserve (Fed), der US-Zentralbank. Trump sagte am Donnerstag vor laufenden Kameras, diese seien gestiegen. "Aus den 2,7 (Milliarden Dollar) sind jetzt also 3,1 (Milliarden) geworden."

Trump will Powell schon seit Längerem loswerden

Warum Trump bei der Begehung der Fed plötzlich von Renovierungskosten in Höhe von 3,1 Milliarden Dollar sprach und dabei wohl Ausgaben für ein bereits abgeschlossenes Projekt einbezog, war zunächst unklar. Trump hatte jüngst noch von 2,5 Milliarden Dollar gesprochen.

Als ein möglicher "wichtiger Grund" könnte eine vermeintliche Kostenüberschreitung bei der Renovierung der in die Jahre gekommenen Fed-Zentrale in Washington gelten. Die US-Regierung wirft der Notenbank nun Misswirtschaft vor. Dem jüngsten Budget der Fed zufolge belaufen sich die Kosten für das Renovierungsprojekt auf 2,46 Milliarden Dollar. Juristisch ist die Frage, ob ein US-Präsident einen Notenbank-Chef entlassen kann, aber ohnehin nicht vollständig geklärt.

Powell hat Kostenüberschreitungen eingeräumt, Vorwürfe einer luxuriösen Ausstattung jedoch zurückgewiesen. Das Projekt umfasse keine privaten Aufzüge oder VIP-Speisesäle und keinen neuen Marmor, es sei denn, der ursprüngliche Marmor sei beschädigt oder werde benötigt, um die Richtlinien des Denkmalschutzes einzuhalten. In einem Brief an Trumps Haushaltsdirektor Russell Vought schrieb er zuletzt: "Wir haben große Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass das Projekt gründlich überwacht wird, seit es erstmals 2017 vom Verwaltungsrat genehmigt wurde."