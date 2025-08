Deutschland gibt weitere Hilfen gegen Hunger in Gaza

Aktualisiert am 01.08.2025 - 09:59 Uhr

Aktualisiert am 01.08.2025 - 09:59 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Deutschland stellt zusätzliche Mittel bereit, um die Not der hungernden Menschen in Gaza zu lindern (Quelle: Abdel Kareem Hana/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Menschen im Gazastreifen hungern. Außenminister Wadephul kündigt bei seinem Besuch in Israel an, dass Deutschland seine Hilfe ausbaut.

Deutschland baut seine Hilfe für die hungernde Bevölkerung im Gazastreifen weiter aus. Außenminister Johann Wadephul (CDU) kündigte bei seinem Besuch in Israel zusätzliche Mittel von fünf Millionen Euro für das UN-Welternährungsprogramm WFP an. "Damit werden unter anderem Bäckereien und Suppenküchen unterstützt, um die Menschen in Gaza auch mittelfristig mit Brot und warmen Mahlzeiten zu versorgen", sagte er.