Sieg des Ex-Kricket-Stars

Imran Khan gewinnt Parlamentswahl in Pakistan

27.07.2018, 12:31 Uhr | rew, dpa

Andere Parteien beklagten, bei der Wahl am Mittwoch habe es Stimmenbetrug zu Gunsten von Khans PTI gegeben. Vor allem Anhänger des inhaftierten Ex-Ministerpräsidenten Nawaz Sharif sprachen von einem Angriff auf die Demokratie. (Quelle: Reuters)

Der ehemalige Kricket-Weltmeister Imran Khan hat die Wahl in Pakistan für sich entschieden. Die anderen Parteien hatten bereits in der Wahlnacht erklärt, das Ergebnis nicht anzuerkennen.

Nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen bei den Parlamentswahlen in Pakistan liegt die Bewegung für Gerechtigkeit (Tehreek-e Insaf/PTI) von Ex-Kricket-Star Imran Khan in Führung. Demnach konnte die PTI 109 der 272 zur Wahl stehenden Wahlkreise gewinnen, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte. Abgeschlagen folgt die bisherige Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N), die 62 Wahlkreise gewann. Die Pakistanische Volkspartei (PPP) landete mit 42 gewonnenen Wahlkreisen auf dem dritten Platz.

Imran Khan hatte sich noch während der Auszählung der Stimmen zum Sieger erklärt. Seine PTI konnte allerdings keine Mehrheit im Parlament erringen und wird auf einen Koalitionspartner und unabhängige Kandidaten angewiesen sein, um eine Regierung zu bilden.

Die anderen Parteien sprechen von Wahlbetrug

Die etablierten Parteien PML-N und PPP sowie kleinere Parteien hatten nach Vorwürfen der Wahlfälschung noch in der Wahlnacht erklärt, sie würden das Ergebnis der Wahl nicht anerkennen. Zuvor hatte der Deutschlandfunk über eine "technische Panne" bei der Stimmauszählung berichtet, die die Abstimmung verzögert haben soll. Demnach hätte der Spitzenkandidat der PML-N, Shahbaz Sharif, von Manipulationen im Zusammenhang mit der Wahl gesprochen.