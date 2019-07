U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg

Putin geht auf Tauchstation

27.07.2019, 17:48 Uhr | dpa

Ein Kremlchef taucht ab: Wladimir Putin hat mit einem Forschungs-U-Boot das Wrack eines im Zweiten Weltkrieges gesunkenen U-Bootes in der Ostsee besucht.

Kremlchef Wladimir Putin hat einen Besuch auf der Ostseeinsel Hogland für einen Tauchgang genutzt. Der Präsident stieg am Samstag mit Experten in einem Forschungs-U-Boot zu einem im Zweiten Weltkrieg gesunkenen U-Boot ab, wie mehrere russische Nachrichtenagenturen meldeten.



Es ist nicht der erste Mal, dass der russische Präsident mit einem Forschungs-U-Boot taucht. (Quelle: Getty Images)



Er habe es von allen Seiten begutachten können, sagte Putin danach. Außerdem brachte ein Taucher eine Gedenkplakette an dem Wrack zur Erinnerung an die 40 Besatzungsmitglieder an, die Oktober 1942 nach einem Beschuss ums Leben kamen.







Es ist nicht das erste Mal, dass der Kremlchef in einem U-Boot abtauchte. 2015 unternahm er nahe der Schwarzmeer-Halbinsel Krim einen Tauchgang. "Ich mache das, weil unsere Leute überall arbeiten – in der Luft, unter Wasser und unter der Erde", sagte Putin nach der gut halbstündigen Fahrt unter Wasser. Er wolle damit die Arbeit der Menschen besser verstehen, die täglich ihr Leben riskierten.