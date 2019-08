Regierungssuche in Italien

Umfrage: Salvinis Beliebtheit bei Italienern sinkt deutlich

23.08.2019, 18:21 Uhr | dpa

Der bisherige Innenminister Matteo Salvini hat die Koalition in Rom gesprengt und will eine schnelle Neuwahl. Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse via ZUMA Press. (Quelle: dpa)