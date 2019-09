Präsidentenwahl in Afghanistan

Abdullah rechnet fest mit Sieg über Ghani

30.09.2019, 14:13 Uhr | dpa

Der Präsidentschaftskandidat Abdullah ist von einem Wahlsieg in Afghanistan fest überzeugt. Auch eine Stichwahl schließt er aus. Die offiziellen Ergebnisse werden noch nicht bekannt gegeben.

Nach der Präsidentenwahl in Afghanistan hat sich der Politiker Abdullah Abdullah zuversichtlich geäußert, die Abstimmung gegen den amtierenden Staatschef Aschraf Ghani gewonnen zu haben. "In den vergangenen zwei Tagen haben wir die Ergebnisse aus den Provinzen des Landes geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die höhere Stimmenanzahl haben", sagte der bisherige Regierungsgeschäftsführer am Montag in Kabul. Das offizielle Ergebnis werde allerdings natürlich von den Wahlkommissionen des Landes bekanntgegeben, sagte Abdullah weiter.

Am Samstag waren mehr als 9,6 Millionen Afghanen aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Die Unabhängige Wahlkommission will laut Wahlkalender vorläufige Ergebnisse erst am 19. Oktober bekanntgeben.







Kann kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang auf sich vereinen, geht es in eine Stichwahl der beiden bestplatzierten Kandidaten. Abdullah sagte weiter, er erwarte, dass es keine Stichwahl geben werde und sein Team die zukünftige Regierung bilden werde.