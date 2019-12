Diskriminierung von Muslimen

Dutzende Verletzte bei Protesten in Indien

16.12.2019, 11:03 Uhr | dpa , rtr

Proteste in Indien: Demonstranten laufen in Neu Delhi Sturm gegen ein neues Gesetz. (Quelle: Reuters)

Das UN-Menschenrechtsbüro nennt die indische Staatsbürgerschaftsreform "grundlegend diskriminierend", unter den Muslimen im Land wächst die Furcht. In Neu Delhi ging die Polizei hart gegen Demonstranten vor.

Bei Protesten gegen die indische Staatsbürgerschaftsreform ist es in Neu-Delhi zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Mehr als 100 Menschen wurden am Sonntag nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern verletzt. Insgesamt beteiligten sich laut Behörden etwa 4.000 Demonstranten an dem Protest in der Nähe der Nationalen Islamischen Universität im Südosten der Hauptstadt. Die Polizei nahm mindestens 50 Menschen fest.

Das Gesetz, das am Donnerstag in Kraft trat, erleichtert nicht-muslimischen Migranten aus den Nachbarländern Afghanistan, Bangladesch und Pakistan die Einbürgerung in Indien. Dabei geht es um Verfolgte religiöser Minderheiten aus den drei Nachbarstaaten – Christen, Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jaina und Parsen – die bis Ende 2014 nach Indien eingereist sind. Indiens Premierminister Narendra Modi erklärte auf Twitter, dass das Gesetz das Leid vieler verfolgter Menschen lindern werde.

Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf bezeichnet das Gesetz als "grundlegend diskriminierend". Es untergrabe das Versprechen zur Gleichheit vor dem Gesetz, zu dem sich Indien nicht zuletzt mit seiner eigenen Verfassung verpflichtet habe.