"Schwerwiegender Cyberangriff"

Hacker attackieren österreichisches Außenministerium

05.01.2020, 11:04 Uhr | dpa

Das Außenministerium in Wien: Die Behörde erkannte den Angriff rechtzeitig und konnte sich wehren. (Archivbild) (Quelle: Volker Preußer/imago images)

Die österreichischen Behörden sind alarmiert: Unbekannte haben versucht, in die IT-Systeme des Außenministeriums einzudringen. Wer hinter der Tat steckt, ist noch nicht klar. Doch es gibt einen Verdacht.

Das österreichische Außenministerium ist nach eigenen Angaben zum Ziel eines schwerwiegenden Cyberangriffs auf seine IT-Systeme geworden. "Aufgrund der Schwere und der Art des Angriffes kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen gezielten Angriff eines staatlichen Akteurs handelt", teilte die Behörde in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Innenministerium in der Nacht zum Sonntag mit. "In der Vergangenheit wurden bereits einige europäische Länder zum Ziel ähnlicher Attacken."

Weiter hieß es: "Das Problem wurde sehr rasch erkannt und es wurden umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet." Ein Koordinationsausschuss mit allen relevanten Stellen des Bundes sei eingerichtet worden. Details zu Art und Ablauf des Cyberangriffs oder konkreten Folgen der Attacke machte das Ministerium zunächst nicht bekannt.