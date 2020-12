Als erster Staat

Großbritannien lässt Impfstoff von Biontech und Pfizer zu

02.12.2020, 08:31 Uhr | dpa

Eine Impfspritze: Corona-Impfstoff von Biontech in Großbritannien zugelassen. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Die britische Aufsichtsbehörde hat als erste weltweit einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Das Mittel von Biontech und Pfizer erhält eine Notfallzulassung.

Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel hat nach Angaben des Mainzer Pharma-Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Das teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit. Damit bekommen die Briten früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die EU und die USA.

Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen im Vereinigten Königreich eintreffen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. "Die erste Notfallzulassung für einen Covid-19-Impfstoff ist ein bahnbrechender wissenschaftlicher Meilenstein", hieß es.

Für den Biontech/Pfizer-Impfstoff ergaben umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit, die einen 95-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 bietet. Das Vakzin funktioniere über alle Altersgruppen und andere demografische Unterschiede hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen, teilten die Firmen nach Abschluss letzter Analysen mit. Der Impfschutz bei Menschen, die über 65 Jahre alt sind, liege bei über 94 Prozent.

Europäische Behörde will bis 29. Dezember entscheiden

Wie Biontech und Pfizer am Dienstag mitteilten, hatten die Unternehmen am Montag ihre Zulassung bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema beantragt. Diese will bis zum 29. Dezember über die eine Zulassungsempfehlung entscheiden. Zum Antrag des US-Konzerns Moderna auf Zulassung seines Impfstoffs werde eine Entscheidung bis zum 12. Januar erwartet.

Sollte die Ema grünes Licht geben, kann die EU-Kommission die Verwendung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer genehmigen. Die Kommission folgt in der Regel der Ema-Empfehlung.