Kremlgegner im Straflager

Zustand von Alexej Nawalny verschlechtert sich offenbar

24.03.2021, 19:23 Uhr | AFP, dpa

Alexey Nawalny vor Gericht in Moskau: Der Gesundheitszustand des Kremlkritikers hat sich offenbar verschlechtert. (Quelle: Press service of Simonovsky District Court/Reuters)

Die Anwältin des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny sorgt sich um dessen Wohlergehen. Der Kremlgegner habe starke Schmerzen, aber werde nicht richtig versorgt.

Der Zustand des im Straflager inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny hat sich nach Angaben seiner Unterstützer deutlich verschlechtert. Die Anwältin Olga Michailowa sagte, Nawalny habe kürzlich über starke Rückenschmerzen geklagt und seit dieser Woche leide er unter einem Taubheitsgefühl im Bein. Ihr sei der Zugang zu Nawalny verwehrt worden.

Nawalny sei von einem Neurologen untersucht worden, der Arzt habe ihm jedoch nur ein Schmerzmittel gegeben, sich aber nicht zur Ursache der Beschwerden geäußert. "Das war die ganze Behandlung", sagte Michailowa. Das Schmerzmittel habe nicht geholfen, seit Dienstag fühle sich sein Bein taub an. "Ich weiß nicht, was ihm fehlt. Er sollte von einem ordentlichen Arzt untersucht werden", sagte sie.

Mitarbeiter: "Wir wissen nicht, wo Alexej Nawalny ist"

Auch Nawalnys Team zeigte sich äußert besorgt. Leonid Wolkow, sein engster Mitarbeiter, äußerte die Vermutung, dass Nawalny möglicherweise auf die Krankenstation des Gefängnisses verlegt worden sei, die Verwaltung dies aber verheimlichen wolle. "Wir wissen nicht, wo Alexej Nawalny ist und warum sie ihn vor seinen Anwälten verstecken", schrieb Wolkow bei Facebook. Der Oppositionelle sei der "persönliche Gefangene, die persönliche Geisel von Wladimir Putin; eines gefährlichen, verrückten Mörders", twitterte Wolkow.



Zuletzt hatte auch US-Präsident Joe Biden zum Entsetzen des Kremls die Frage bejaht, ob er den russischen Präsidenten für einen "Killer" halte. "Wladimir Putin trägt die persönliche Verantwortung für das Leben und den Gesundheitszustand von Alexej Nawalny in der Folterkolonie in Pokrow", meinte Wolkow.

Leben von Nawalny in Gefahr?

Maria Pewtschich, Leiterin der Untersuchungen von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung, schrieb auf Twitter, die "schnelle Verschlechterung seines Gesundheitszustands weckt unsere höchste Besorgnis". "Wir glauben, dass Nawalnys Leben in Gefahr ist und fordern sofortigen Zugang seiner Anwälte zu ihm", fügte sie hinzu.



Nach einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok wurde Nawalny in Deutschland behandelt. Bei seiner Rückkehr am 17. Januar wurde er am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen. Kurz darauf verurteilte ihn ein Gericht in Moskau zu Haft im Straflager. Der Grund: Er soll während seines Aufenthalts in Deutschland gegen Meldeauflagen bei russischen Behörden in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben.

Die zuletzt auf rund zweieinhalb Jahre bemessene Haft sitzt er inzwischen in der Strafkolonie in dem Ort Pokrow im Gebiet Wladimir rund 100 Kilometer östlich von Moskau ab. Nawalny sieht die Haft als Rache Putins dafür, dass er den Anschlag mit dem chemischen Kampfstoff überlebte. Die EU und die USA haben gegen Russland Sanktionen verhängt und die Freilassung Nawalnys gefordert.