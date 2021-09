Frankreich

Urteil gegen Sarkozy in Prozess um Wahlkampfkosten erwartet

30.09.2021, 05:26 Uhr | dpa

Nicolas Sarkozy (M) kommt am 15. Juni 2021 in einem Pariser Gerichtsgebäude an. Im Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten wegen mutmaßlich überhöhter Wahlkampfkosten wird heute ein Urteil erwartet. Foto: Rafael Yaghobzadeh/AP/dpa. (Quelle: dpa)