Vernichtende Kritik an Johnson

"Der mit Abstand schlechteste Premierminister"

12.12.2021, 11:19 Uhr | t-online, dpa

Mutmaßliche Party: Dieses Video bringt Boris Johnson in Bedrängnis. (Quelle: Euronews)

Die scheidende Kanzlerin trat mit Armin Laschet in Stralsund auf. Der CDU/CSU-Kandidat teilte gegen Teile des Publikums aus. (Quelle: Euronews)

Dieses Video bringt Boris Johnson in Bedrängnis

Seine "Order!"-Rufe machten John Bercow weltberühmt. Nun wurde der ehemalige Sprecher des britischen Unterhauses nach Premier Boris Johnson gefragt. Es folgte eine knallharte Abrechnung.

Der ehemalige Sprecher des britischen Parlaments, John Bercow, hat in einem Fernsehinterview mit Premierminister Boris Johnson abgerechnet. "Ich habe in meinem Leben zwölf Premierminister gekannt und Boris Johnson ist mit Abstand der schlechteste", sagte Bercow in der Sendung "Good Morning Britain" des Senders I-TV.

Bercow nannte Johnson in der Sendung einen "gewohnheitsmäßigen Lügner", der seine Karriere durch seine narzisstische und opportunistische Ader aufgebaut habe: "Das ist weit unter dem Standard, den das britische Volk erwarten kann."

Johnson stark in der Kritik

Johnson steht seit einigen Wochen unter immer größerem Druck: Zu der Aufregung über eine von britischen Medien kolportierte Weihnachtsfeier seiner engsten Mitarbeiter während des Lockdowns kam am Donnerstag eine Geldstrafe für Johnsons Tory-Partei wegen einer Parteispenden-Affäre. Gleichzeitig verzeichnete Großbritannien die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit fast einem Jahr.

Ein Foto von einem Weihnachts-Quiz zu Lockdown-Zeiten verschärfte am Sonntag die vorweihnachtlichen Probleme des britischen Premiers. Die Zeitung "Sunday Mirror" veröffentlichte eine Bildschirm-Aufnahme, die zeigt, wie der Regierungschef flankiert von Kollegen in seinem Londoner Regierungssitz an einem Online-Quiz teilnimmt.



John Bercow: Als äußerst schlagfertiger Sprecher des britischen Unterhauses sorgte er jahrelang für Ordnung im britischen Parlament und bisweilen auch für Lacher. (Quelle: imago images)



Eine Kollegin trägt ein Weihnachtshütchen, ein anderer eine Girlande um den Hals. Das Quiz hat demnach am 15. Dezember 2020 stattgefunden, Johnson dabei als Quizmaster ein paar Fragen gestellt. Das Problem: In London galten damals strikte Corona-Beschränkungen, Zusammenkünfte unterschiedlicher Haushalte waren verboten. Ihm wird nun vorgeworfen, persönlich gegen Corona-Regeln verstoßen zu haben.

Neue Enthüllungen zu Lockdown-Partys

Die Downing Street bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA, dass das Quiz digital stattgefunden habe. Johnson habe daran kurz teilgenommen, um seinen Mitarbeitern für ihre harte Arbeit während des abgelaufenen Jahres zu danken. Dem "Sunday Mirror" zufolge sollen sich viele Mitarbeiter während des Quizes in Büros vor Computern versammelt und Alkohol getrunken haben.

Für Bercow ist es nicht das erste Mal, dass er Johnson verbal hart angreift. Im Juni hatte der 58-Jährige bereits verkündet, aus der konservativen Partei, zu der auch Johnson gehört, ausgetreten zu sein. Damals hatte er Johnson als guten Wahlkämpfer, aber "lausigen Regierungschef" in einem Interview mit dem "Observer" bezeichnet. Mittlerweile ist er Mitglied der sozialdemokratischen Labour-Partei.