Krieg in der Ukraine

Russland-Resolution geht an UN-Vollversammlung

27.02.2022, 23:47 Uhr | dpa

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba spricht in der UN-Vollversammlung in New York. Das Gremium wird sich in einer seltenen Dringlichkeitssitzung mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine beschäftigen. Foto: John Minchillo/AP/dpa. (Quelle: dpa)