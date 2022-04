Während sie schliefen

Bericht: Ukrainerin stibitzt Patronen von russischen Truppen

06.04.2022, 04:22 Uhr | dpa

Ein Soldat überprüft die Kiste, die eine Ukrainerin schlafenden russischen Soldaten gestohlen haben will. (Quelle: Bildschirmfoto)

Die ukrainische Armee hat eine unerwartete Militärhilfe erhalten: Offenbar hat eine ältere Ukrainerin schlafenden russischen Soldaten Munition gestohlen. Sie übergab diese dann ukrainischen Truppen.

Im Gebiet Kiew hat eine ältere Frau nach Medienberichten von russischen Einheiten Munition gestohlen, während diese schliefen. Ihre "Beute" habe sie dann im Hasenstall versteckt und später an ukrainische Soldaten übergeben, berichtete die ukrainische Agentur Unian in der Nacht zu Mittwoch unter Berufung auf ein vom Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, in seinem Telegram-Kanal geteilten Video.

Im Video ist zu sehen, wie die Frau in einer ländlichen Umgebung die Tür eines Hasenstalls öffnet und zunächst Plastikplanen und eine Tasche herausholt. In dieser befindet sich eine Kiste, in der sich die Munition befinden soll.

Die Frau habe gesagt, dass sie keine Angst gehabt habe, als die russischen Truppen in ihr Dorf Peremoha kamen, schreibt Unian. Sie habe aber beschlossen, diese zu "entwaffnen". Als nun kürzlich ukrainische Truppen in ihr Dorf kamen, habe sie den Soldaten die Munition übergeben.