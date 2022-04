Russischer Angriffskrieg

London rechnet mit intensiven Kämpfen in der Ost-Ukraine

12.04.2022, 10:10 Uhr | dpa

Eine Panzerkolonne mit dem aufgemalten Z-Symbol erstreckt sich in die Ferne, während sie auf der Autobahn Mariupol-Donezk in Richtung Norden fährt. Foto: Maximilian Clarke/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa. (Quelle: dpa)