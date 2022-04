Kremlchef hält sich auffällig am Tisch fest

Putin reagiert auf Minister: "Ich befehle Ihnen, das abzusagen"

Der Kreml behauptet, die Hafenstadt Mariupol vollständig unter Kontrolle zu halten. Das verkündet der russische Verteidigungsminister auch seinem Präsidenten. Propagandaaufnahmen zeigen die skurrile Szene im Video.

Seit Wochen belagert die russische Armee Mariupol. Jetzt behauptet Russland, die ukrainische Hafenstadt eingenommen zu haben. Sie sei unter russischer Kontrolle, teilte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Donnerstag bei einem im Staatsfernsehen übertragenen Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin mit.

Propagandaaufnahmen aus Russland hielten den skurrilen Dialog zwischen dem Präsidenten und seinem Verteidigungsminister fest. Als es um ukrainische Militärs im Fabrikgelände Asowstal geht, die sich dort offenbar zusammen mit Zivilisten verschanzt haben, reagiert Putin mit einem Befehl.

Die aktuelle Szene zwischen Putin und seinem Verteidigungsminister sehen Sie hier oder oben im Video.

Auffällig in der Szene ist abermals, wie sich Putin während des Gesprächs an der Tischkante festhält. Laut Körpersprache-Experte Tilman Billing hat das einen klaren Grund: Frühere Aufnahmen hätten demnach gezeigt, wie Putins Hände zitterten. Dies sei mehrfach sichtbar gewesen und der wahrscheinliche Grund, warum sich der Kremlchef "krampfhaft festhält, um ja kein Zittern zu zeigen", so Billing in einer Videoanalyse für t-online.