Die Rebellen hatten die Anlagen bereits im Februar kurzzeitig übernommen und geplündert. Nun haben sie beide Brauereien vollständig eingenommen. Das Unternehmen teilte mit, dass sie die Beschäftigten vorerst weiter unterstütze. "Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter genießt unsere oberste Priorität", so das Unternehmen. Allein in Bukavu arbeiten rund tausend Menschen für das Unternehmen.

Einigung zwischen Ruanda und Kongo rückt näher

Nach monatelangen gewaltsamen Auseinandersetzungen wurde Mitte Juni ein Friedensabkommen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda vorgelegt. Es soll am 27. Juni in Washington unterzeichnet werden. Der Text enthalte "Bestimmungen über die Achtung der territorialen Integrität und ein Verbot von Feindseligkeiten" im Osten der Demokratischen Republik Kongo, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung beider Staaten. In dem Konflikt hatten die USA und Katar vermittelt.