"Es ist an der Zeit, die Verfassung zu beherzigen und die Frage der Abtreibung wieder den gew├Ąhlten Vertretern des Volkes zu ├╝berlassen", hei├čt es in dem von "Politico" ver├Âffentlichten Entwurf. "Wir denken, dass Roe und Casey zur├╝ckgewiesen werden m├╝ssen", schreibt demnach Supreme-Court-Richter Samuel Alito in dem Dokument, das die Meinung der Mehrheit der Richterinnen und Richter wiedergeben soll. Der Entwurf ist auf den 10. Februar datiert. Unbekannt ist, ob er sich seither ver├Ąndert hat oder es weitere Entw├╝rfe gab.

Es handle sich um die gr├Â├čte Einschr├Ąnkung der Rechte in den letzten f├╝nfzig Jahren - nicht nur f├╝r Frauen, sondern f├╝r alle Amerikaner, erkl├Ąrten die Vorsitzende des US-Repr├Ąsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratischen Mehrheitsf├╝hrer im Senat, Chuck Schumer. Die Gouverneurin des Bundesstaates New York, Kathy Hochul, erkl├Ąrte, dass sie das Recht auf Abtreibung sch├╝tzen werde. "Abtreibung wird in New York immer sicher und zug├Ąnglich sein." Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom k├╝ndigte an, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in der Landesverfassung festschreiben zu wollen. Vor dem Supreme Court in Washington kam es zu Protesten.