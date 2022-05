Die Veröffentlichung des vertraulichen Papiers löste in der Regierung des demokratischen US-PrĂ€sidenten Joe Biden und in liberalen Teilen der Bevölkerung Empörung aus. In Los Angeles protestierten zunĂ€chst rund 250 Menschen friedlich vor einem GerichtsgebĂ€ude in der Innenstadt, wie die Polizei mitteilte. Dann habe eine Gruppe aber eine Kreuzung besetzt. Bei dem Versuch, die Straße zu rĂ€umen, seien Steine und Flaschen auf die EinsatzkrĂ€fte geworfen worden.

Proteste wurden auch aus StĂ€dten wie Washington, Atlanta, Austin, San Francisco und New York gemeldet. In Manhattan kamen Tausende Menschen am Foley Square zusammen. Die Demokraten schrieben in einer Mail an UnterstĂŒtzer, bei der Kongresswahl im November gehe es auch um das Abtreibungsrecht. Die Partei warb um Spenden. "Wir werden mit allem, was wir haben, zurĂŒckschlagen", heißt es in dem Schreiben. Umfragen zufolge laufen die Demokraten Gefahr, ihre Mehrheit im ReprĂ€sentantenhaus und im Senat zu verlieren. Das Thema Abtreibung könnte ihnen helfen, AnhĂ€nger zu mobilisieren.