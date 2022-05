In den vergangenen Wochen war immer wieder spekuliert worden, wer Psaki auf dem Posten der Sprecherin folgen k├Ânnte. Neben Jean-Pierre kursierte zum Beispiel auch der Name des Pentagon-Sprechers John Kirby. Psaki holte Jean-Pierre am Donnerstag bei der t├Ąglichen Pressekonferenz im Wei├čen Haus auf die B├╝hne und begl├╝ckw├╝nschte sie. "Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung in diese Aufgabe ein", sagte Psaki. Jean-Pierre werde Vielen eine Stimme geben und zeigen, was m├Âglich sei, wenn man gro├če Tr├Ąume habe. Beide umarmten sich.