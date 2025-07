Trump will Schauspielerin ausbürgern

Bedrohung durch Russland Nato schickt moderne F-35-Kampfjets nach Polen

Von t-online , wan Aktualisiert am 13.07.2025 - 15:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein amerikanischer F-35-Kampfjet: Diese Flugzeuge sichern jetzt den Luftraum über Polen. (Quelle: IMAGO/DARREN ENGLAND/imago)

Die Nato rüstet in Polen auf: Bald sollen moderne F-35-Kampfjets den Luftraum und Nachschubwege in die Ukraine sichern.

Die Nato schickt niederländische und norwegische F-35-Kampfjets nach Polen, um dort die Ostflanke des Verteidigungsbündnisses zu sichern. Vom 1. September bis zum 1. Dezember sollen die Kampfflugzeuge auf Anforderung des Nato-Zentralkommandos verlegt werden, bestätigte das niederländische Verteidigungsministerium.

"Es ist wichtig, dass wir zur Verteidigung des Nato-Gebiets und zur Sicherheit Europas beitragen", sagte Minister Brekelmans. "Wir tun dies einmal mehr mit unseren modernsten Fähigkeiten. Durch die Entsendung dieser niederländischen F-35 zur Überwachung des Luftraums über Osteuropa schützen wir die für die Ukraine bestimmte militärische Ausrüstung", sagte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans.

Es ist das erste Mal, dass die modernen F-35-Kampfjets unter Nato-Kommando in Polen zur Überwachung eingesetzt werden. Bislang griff das Bündnis auf F-16-Kampfjets und Eurofighter zurück. Laut Jamie Shea, ehemals stellvertretender Nato-Generalsekretär, ist dieser Schritt sowohl symbolisch als auch strategisch bedeutsam. "Die F-35 stellen eine viel größere militärische Kapazität für die Luftverteidigung und das Sammeln von Informationen dar. Insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem Russland bis zu 700 Drohnen und ballistische Raketen pro Nacht in die Ukraine schickt", erklärte Shea "Business Insider".

Wichtiger Transportweg für die Ukraine

Polen ist ein wichtiger Transportweg für militärische und zivile Güter in die Ukraine. Auch Staatsgäste, die Kiew besuchen, beginnen ihre Zugreise meist im polnischen Przemyśl. Die Kampfjets sollen schnell auf mögliche Verletzungen des Nato-Luftraums reagieren können. Sie dienen aber auch der Abschreckung und senden ein klares Signal nach Moskau. Russland hatte in der Nacht zum Samstag erneut den Westen der Ukraine mit Raketen angegriffen, dabei wurde auch der Bahnhof in Lwiw beschädigt. Die Stadt liegt nahe der polnischen Grenze. Wegen der Angriffe waren polnische Kampfjets aufgestiegen, um den Nato-Luftraum zu sichern.