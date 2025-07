Der russische Flugzeugträger "Kusnezow" in der Werft: Die Zukunft des Schiffes scheint besiegelt. (Archivbild) (Quelle: Lev Fedoseyev, via www.imago-images.de/imago)

Die "Admiral Kusnezow" wurde 1985 in Dienst gestellt und sollte nach ihrer letzten Mission 2017 modernisiert werden. Seither liegt das Schiff im Hafen von Murmansk. Kurz nach seiner Ankunft in der Werft gab es Anzeichen dafür, dass der Umfang der Arbeiten drastisch reduziert wurde, wodurch das Schicksal des Kriegsschiffs infrage gestellt wurde.

Mehrere Brände und Tote

Während der Überholung kam es auf dem Träger zu mehreren Bränden und einem Untergang im Trockendock. Noch vor Beginn der Arbeiten gab es im Jahr 2009 ein Feuer, als das Schiff vor der Türkei lag. Mehrere Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Bei einem Einsatz im Jahr 2016 vor Syrien verlor Russland innerhalb von wenigen Tagen zwei auf dem Träger stationierte Flugzeuge, berichtet die Militärfachseite "TWZ". Anfang 2021 deutete die Analyse von Fotos des Trägers darauf hin, dass die Arbeiten an dem Schiff in den vergangenen zwölf Monaten mehr oder weniger eingestellt wurden.

Im Februar 2023 verließ die "Admiral Kusnezow" schließlich ihr Trockendock in der Sevmorput-Marinewerft in der nordwestlichen Region Murmansk, aber nur zwei Monate später wurde berichtet, dass die Besatzung des Trägers bis auf Weiteres suspendiert wurde.

Plan sieht zwei Flugzeugträger vor

"Ich denke, dass im Schiffbauprogramm für den Zeitraum bis 2050, das kürzlich vom Marinekollegium unter dem Präsidenten überprüft wurde, die Frage des Baus von Flugzeugträgern irgendwie präsent ist", sagte Konteradmiral a.D. Michail Tschekmasow der "Iswestija". "Die Frage ist eine andere – es geht um die Finanzierung, da der Krieg in der Ukraine derzeit läuft." Dieser kostet Russland Milliarden, und ein Flugzeugträger ist in diesem Land- und Luftkrieg kein adäquates militärisches Mittel.

Die Zukunft könnte eher in Landungsbooten liegen, auf deren Decks auch Hubschrauber stationiert werden können. Russland arbeitet nach TWZ-Informationen am Projekt 23900, einem Amphibien-Schiff, das mit einem besonders großen Deck ausgerüstet ist und derzeit in einer Werft auf der Krim gebaut wird. Das Projekt 23900 soll in der Lage sein, sechs Landungsboote auszulassen, um etwa 75 gepanzerte Fahrzeuge, 900 Soldaten und Unterstützungsausrüstung während einer Operation an Land zu bringen.