Newsblog zur US-Politik Trump-Beauftragter spricht von "kollateralen Verhaftungen"

13.07.2025

Mitglieder der US-Nationalgarde bei Protesten gegen die umstrittene US-Abschiebepolitik (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Alexei Alekseyev/imago)

US-Regierungsmitglieder verteidigen ihr Vorgehen gegen Migranten. Trump ist von Vorschlägen zu Handelsabkommen bisher wohl nicht überzeugt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 13. Juli

Trumps Grenzschutzbeauftragter spricht von "kollateralen Verhaftungen"

Ranghohe Vertreter der US-Regierung haben das harte Vorgehen der Einwanderungsbehörden gegen Migranten verteidigt. Der Grenzschutzbeauftragte von Präsident Donald Trump, Tom Homan, und Heimatschutzministerin Kristi Noem rechtfertigten am Sonntag die umstrittenen Einsätze von maskierten und bewaffneten Beamten, nachdem eine US-Richterin in Kalifornien einen Stopp der "umherziehenden Patrouillen" in Los Angeles angeordnet hatte.

Homan kündigte im Sender CNN an, dass die Regierung die Entscheidung anfechten werde. Noem nannte das Urteil im Sender Fox News "lächerlich" und kritisierte es als politisch motiviert. Die Richterin Maame Ewusi-Mensah Frimpong hatte ihre Entscheidung am Freitag damit begründet, dass die Festnahmen in Los Angeles "einzig auf der Ethnie" der Menschen beruhten, oder darauf, ob sie Spanisch oder Englisch mit einem Akzent sprächen.

Homan sagte, bei Festnahmen von Migranten spielten eine "Vielzahl von Faktoren" eine Rolle. Das Aussehen könne nicht "der einzige Grund sein, jemanden festzunehmen". Dennoch könne das Erscheinungsbild ein Faktor sein. Er räumte ein, dass es bei den Razzien zu "kollateralen Verhaftungen" von Unschuldigen komme.

Trump hält Vorschläge für Handelsabkommen für unzureichend

US-Präsident Donald Trump hält die ihm unterbreiteten Vorschläge für Handelsabkommen nach Einschätzung eines Beraters für nicht ausreichend. Falls die Vorschläge nicht seinen Erwartungen entsprechen, werde die Regierung die angedrohten Zölle umsetzen, erklärte der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett. Trump habe erste Eckpunkte der geplanten Abkommen geprüft und sei der Ansicht, dass Nachbesserungen nötig seien.

Musk-KI muss sich für Hitler-Verherrlichung entschuldigen

Erst kürzlich prahlte Elon Musk mit der Behauptung, dass sein entwickelter Chatbot, die KI-Anwendung Grok "die schlauste KI der Welt sei" und er sie daher künftig auch in Tesla Autos verbauen wolle. Nun muss sich der Betreiber der KI, Musks Start-up xAI öffentlich für antisemitische Äußerungen in dessen Antworten entschuldigen.

Dem voraus gegangen waren eine Reihe von Bildschirmfotos, die Nutzer im Internet veröffentlichten, die zeigten, wie der Chatbot in seinen Antworten teilweise Adolf Hitler verherrlichte und antisemitische Narrative reproduzierte. Nun entschuldigte sich das Unternehmen "für das schreckliche Verhalten" der Anwendung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump stellt ICE-Agenten einen Gewalt-Freibrief aus

Nach einem tödlichen Zwischenfall bei Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE in Kalifornien hat Donald Trump den Einsatzkräften weitreichende Befugnisse eingeräumt. Der frühere US-Präsident kündigte an, ICE-Beamte dürften sich künftig "mit allen notwendigen Mitteln" gegen Proteste verteidigen. Hintergrund ist eine Aktion in Ventura County, bei der es auf zwei Cannabisfarmen zu Auseinandersetzungen mit Demonstrierenden kam. Ein Arbeiter stürzte bei der Flucht vom Dach eines Gewächshauses und starb. Etwa 200 Menschen wurden laut ICE festgenommen – mutmaßlich ohne gültige Aufenthaltspapiere.

Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb Trump, er habe Innenministerin Kristi Noem und Grenzschutzkoordinator Tom Homan angewiesen, gegen Blockierer der Einsätze hart vorzugehen, wie Sie hier lesen können. Wer Proteste organisiere oder sich der Behörde in den Weg stelle, solle künftig verhaftet werden. In seinem Posting bezeichnete er Demonstrierende als "Slimeballs" ("Kotzbrocken"). Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom kritisierte die Razzien scharf und sprach von "unmenschlichen Maßnahmen", die "Chaos und Angst" in den Gemeinden stifteten.

Trump fordert Ende der MAGA-Attacken wegen Epstein