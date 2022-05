Bericht: FC Bayern arbeitet an Transfer-Kracher

Staatsoberhaupt S├╝dkoreas neuer Pr├Ąsident Yoon Suk Yeol wird vereidigt Von dpa 10.05.2022 - 05:37 Uhr Lesedauer: 1 Min. Yoon Suk Yeol ist neuer Pr├Ąsident von S├╝dkorea. (Quelle: Jeon Heon-Kyun/EPA POOL/AP/dpa./dpa)

Seoul (dpa) - Der fr├╝here Generalstaatsanwalt Yoon Suk Yeol ist neuer Pr├Ąsident S├╝dkoreas. Bei einer feierlichen Zeremonie vor dem Parlament in Seoul legte der 61-J├Ąhrige vor Tausenden Menschen seinen Amtseid ab.

Yoon hatte die Wahl im M├Ąrz als Kandidat der konservativen Opposition mit hauchd├╝nnem Vorsprung vor dem Bewerber der Regierungspartei gewonnen. Er tritt die Nachfolge des linksliberalen Pr├Ąsidenten Moon Jae In an, der an der Vereidigungszeremonie teilnahm. Yoons Amtszeit betr├Ągt f├╝nf Jahre.

Yoon will einen "k├╝hnen Plan" f├╝r den Wiederaufbau der nordkoreanischen Wirtschaft vorlegen, sollte das Nachbarland atomar abr├╝sten. Bei einer Vereidigungszeremonie warf Yoon Nordkorea vor, mit seinem Atomwaffenprogramm die Sicherheit in der Region und dar├╝ber hinaus zu gef├Ąhrden. Trotzdem werde "die T├╝r zum Dialog ge├Âffnet bleiben, so dass wir diese Bedrohung friedlich l├Âsen k├Ânnen".