Auszeichnungen Baerbock w├╝rdigt Karlspreis-Tr├Ągerinnen aus Belarus Von dpa Aktualisiert am 26.05.2022 - 16:20 Uhr Lesedauer: 2 Min. Annalena Baerbock (vorn) auf der B├╝hne mit Swetlana Tichanowskaja (M.), Veronika Zepkalo (2.v.r.) und Tatsiana Khomich (l), die stellvertretend f├╝r ihre Schwester M. Kolesnikowa den Preis entgegennahm. (Quelle: Bernd Thissen/dpa./dpa)

Aachen (dpa) - Drei prominente B├╝rgerrechtlerinnen aus dem autorit├Ąr regierten Belarus haben in Aachen den diesj├Ąhrigen Karlspreis erhalten. Damit wurde der Einsatz von Swetlana Tichanowskaja, Veronika Zepkalo und Maria Kolesnikowa f├╝r Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geehrt.

Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) w├╝rdigte das Trio am Donnerstag als "mutigste Frauen Europas". Tichanowskaja und Zepkalo, die inzwischen im Exil leben, waren in Aachen selbst dabei. Kolesnikowa, die in ihrer Heimat eine elfj├Ąhrige Haftstrafe verb├╝├čt, wurde von ihrer Schwester vertreten.

Baerbock bezeichnete die B├╝rgerrechtlerinnen in ihrer Laudatio als Vorbild f├╝r Millionen Frauen in ganz Europa. Kolesnikowas Inhaftierung nannte sie eine "himmelschreiende Ungerechtigkeit". Alle drei zahlten einen hohen Preis f├╝r ihr Streben nach Demokratie. Auch Bundespr├Ąsident Frank-Walter Steinmeier w├╝rdigte in einem Brief den Mut der neuen Preistr├Ągerinnen. Kolesnikowas Schwester Tatjana Chomitsch hielt w├Ąhrend der gesamten Zeremonie ein Foto der Inhaftierten in die H├Âhe.

Einstehen f├╝r europ├Ąische Idee

Aachens Oberb├╝rgermeisterin Sibylle Keupen (parteilos) sagte, die drei Frauen tr├Ąten mit unz├Ąhligen anderen Menschen in Belarus f├╝r das ein, was den Kern der europ├Ąischen Idee ausmache: Menschenrechte, Frieden und Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Solidarit├Ąt. Sie seien "ein Licht in dunklen Zeiten". Der Karlspreis wird seit 1950 f├╝r Verdienste um Europa und die europ├Ąische Einigung verliehen. Namensgeber ist Karl der Gro├če. Der Preis ist mit einer Medaille und einer Urkunde verbunden. Geld gibt es keines.