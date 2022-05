Er sagte der "Welt am Sonntag": "W├Ąhrend wir reden, werden gerade ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet." In K├╝rze werde Deutschland diese Waffen in die Ukraine liefern. "Es ist also keineswegs so, dass Deutschland nichts oder zu wenig liefert." Richtig sei, dass Berlin nicht alle W├╝nsche der Ukraine erf├╝llen k├Ânne. "Daraus entsteht ein gewisses Spannungsverh├Ąltnis", meinte Habeck.