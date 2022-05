Corona-Schrecken in Shanghai hat ein Ende

Bilder aus Shanghai sorgten in den vergangenen Wochen f├╝r Emp├Ârung: Die Regierung ging mit rigorosen Ma├čnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Nun gibt es einen Lichtblick f├╝r die Millionenmetropole.

Nach zweimonatigem Corona-Lockdown will Shanghai rund 22 Millionen Menschen ihre Freiheit wiedergeben. Alle Einwohner von Stadtvierteln mit geringem Virus-Verbreitungsrisiko d├╝rften sich ab Mittwoch wieder frei in der chinesischen Metropole bewegen, k├╝ndigte Vize-B├╝rgermeisterin Zong Ming an. Einkaufszentren, Apotheken und Kosmetiksalons d├╝rften wieder mit 75 Prozent Kapazit├Ąt ├Âffnen. Auch Parks und Sehensw├╝rdigkeiten sollten schrittweise wieder ├Âffnen.