Peking (dpa) - Vor dem Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 in China haben Angeh├Ârige der Opfer eine gerechte Aufarbeitung des Massakers gefordert.

In einem offenen Appell, den die Menschenrechtsorganisation "Human Rights in China" (HRiC) am Mittwoch ver├Âffentlichte, verlangte das Netzwerk der "M├╝tter von Tian'anmen" "Wahrheit, Entsch├Ądigung und Rechenschaft". Auch riefen sie die Regierung zu einem Dialog mit den Angeh├Ârigen auf, um die ausstehenden Probleme auf dem Rechtsweg zu l├Âsen.