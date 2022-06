In Frankreich k├Ânnte das B├╝ndnis von Pr├Ąsident Emmanuel Macron bei der kommenden Parlamentswahl die absolute Mehrheit verlieren. F├╝r geplante Reformen in seiner zweiten Amtszeit w├Ąre das ein R├╝ckschlag.

Zur absoluten Mehrheit in der Nationalversammlung werden mindestens 289 Sitze ben├Âtigt. Bei der Wahl 2017 hatte Macrons zentristisches Lager diese H├╝rde locker genommen. Auch f├╝r die kommende Wahl ÔÇô die erste Runde ist am 12. Juni ÔÇô hatten Umfragen eine Best├Ątigung dieser Position vorhergesagt. Nun aber gibt es die ersten beiden Erhebungen, die das mit einem Fragezeichen versehen: Das Institut Ifop sagte f├╝r Macrons Lager 275 bis 310 der 577 Sitze im Unterhaus voraus, das Institut Elabe 275 bis 315.

Minderheitsregierung in Frankreich ungew├Âhnlich

Die Abstimmung f├╝r die Sitze im Parlament ist kompliziert: In jedem der 577 Wahlkreise, in der ein Kandidat in der ersten Runde weniger als 50 Prozent der Stimmen erhalten hat, kommt es zu einer Stichwahl. Je nachdem, wer die zweite Runde am 19. Juni erreicht, f├╝hrt dies vor Ort zu verschiedenen Ad-hoc-Allianzen.