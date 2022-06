Der genaue Typ des Geschosses sei noch nicht identifiziert worden, teilte der Generalstab mit. Wie weit die Rakete flog, war zun├Ąchst unklar. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die auch einen Atomsprengkopf tragen k├Ânnen.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits mehrfach Raketen getestet. Zuletzt hatte das Land am 25. Mai s├╝dkoreanischen Angaben zufolge drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen, von denen eine offenbar eine Interkontinentalrakete gewesen war.