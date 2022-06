Immer wieder forderten Parteikollegen ├Âffentlich, Johnson, der die Feierkultur duldete und teilweise sogar mitmachte, solle zur├╝cktreten. Allerdings erreichte die Zahl der Kritiker bislang nie die notwendige Schwelle, um das Misstrauensvotum auszul├Âsen - auch dann nicht, als Johnson f├╝r die Teilnahme an einer der Partys ein Strafgeld zahlen musste und damit zum ersten amtierenden Premier wurde, der erwiesenerma├čen gegen das Gesetz versto├čen hat. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine brachte einige Kritiker zeitweise zu der Ansicht, es sei nicht die richtige Zeit f├╝r einen F├╝hrungswechsel.

Erst der k├╝rzlich ver├Âffentlichte Untersuchungsbericht der Spitzenbeamtin Sue Gray, der den Verantwortlichen in der Downing Street ein verheerendes F├╝hrungszeugnis ausstellte, ermutigte weitere Abgeordnete dazu, ihre Briefe an das einflussreiche 1922-Komitee und dessen Vorsitzenden Brady zu schreiben. Das Fass zum ├ťberlaufen gebracht haben k├Ânnten auch Buhrufe aus den Reihen von Royal-Fans, die deutlich zu h├Âren waren, als Johnson am Freitag mit seiner Frau Carrie zum Jubil├Ąumsgottesdienst an der Londoner Kathedrale St. Paul's ankam.

Nicht unbedingt das Ende f├╝r Johnson

Das Misstrauensvotum, das am Montagabend zwischen 18.00 und 20.00 Uhr (Ortszeit) stattfinden sollte, bedeutet trotzdem nicht zwangsl├Ąufig Johnsons politisches Ende. 180 Abgeordnete m├╝ssten gegen ihn stimmen, um ihn seines Amtes zu entheben. Das gilt als hohe H├╝rde: Viele Tories f├╝rchten um ihre ├ämter oder Parlamentssitze bei der n├Ąchsten Wahl, zumal Johnson als begnadeter Wahlk├Ąmpfer gilt.

Mitglieder seines Kabinetts beeilten sich am Montag auf Twitter, ihrem Premier "100 Prozent R├╝ckendeckung" zuzusichern und zu betonen, er habe bei den "Big Calls", also den gro├čen politischen Entscheidungen der vergangenen Jahre, richtig gelegen. Allerdings positionierten sich auch prominente Stimmen gegen Johnson: So k├╝ndigte Ex-Au├čenminister Jeremy Hunt - ein potenzieller Nachfolger Johnsons - an, "f├╝r Ver├Ąnderung zu stimmen". Der Anti-Korruptions-Beauftragte der Partei, John Penrose, gab ├╝berraschend sein Amt auf und erkl├Ąrte, Johnson habe in der Aff├Ąre gegen den ministeriellen Verhaltenskodex versto├čen, was als eindeutiger R├╝cktrittsgrund gilt.

Johnson bat in einem Brief seine Parteikollegen um ihr Vertrauen, am Nachmittag wollte er au├čerdem noch pers├Ânlich auf diese einreden. Was ihm au├čerdem in die Karten spielen k├Ânnte: Keiner seiner potenziellen Nachfolgerinnen oder Nachfolger gilt als klare, erfolgversprechende Alternative.

├ťbersteht der Premier das Votum, darf er sein Amt behalten und ist nach den aktuellen Regeln auch f├╝r mindestens ein Jahr sicher. Allerdings gilt allein die Abstimmung als schwerer Schlag. Auch Johnsons Vorg├Ąngerin ├╝berstand ein Misstrauensvotum - allerdings schwer politisch besch├Ądigt.