London (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson will nach dem ├╝berstandenen Misstrauensvotum in seiner eigenen Fraktion die Debatte ├╝ber seine politische Zukunft beenden.

"Wir sind jetzt in der Lage, einen Schlussstrich zu ziehen unter die Fragen, mit denen sich unsere Gegner besch├Ąftigen wollen", sagte der konservative Regierungschef am Dienstag in London zu Beginn einer Kabinettssitzung. Er wolle sich nun ausschlie├člich darauf konzentrieren, wie das Land vorangebracht werden k├Ânne.

Zwar ist nach den Regeln der Konservativen Partei ein Misstrauensvotum erst nach zw├Âlf Monaten wieder m├Âglich, doch die n├Ąchste Krise bahnt sich schon an. Am 23. Juni muss in zwei englischen Wahlbezirken eine Nachwahl abgehalten werden. In beiden F├Ąllen mussten konservative Abgeordnete zur├╝cktreten. Die Opposition hat gute Aussichten auf einen Erfolg. Dann d├╝rfte der Druck auf den Premier wieder steigen.