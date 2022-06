Wie l├Ąuft die Wahl ab?

Die Abgeordneten werden nach dem Mehrheitswahlrecht direkt vom Volk gew├Ąhlt. Wer mehr als die H├Ąlfte der abgegebenen Stimmen in seinem Wahlkreis erh├Ąlt, bekommt den Parlamentssitz, sofern dies mindestens einem Viertel der eingeschriebenen W├Ąhler dort entspricht. Das schaffen aber nur die allerwenigsten.

Die Gro├čzahl der Sitze wird in einer Stichwahl eine Woche sp├Ąter vergeben. In diese Endrunde kommt, wer mindestens 12,5 Prozent der Stimmen der eingeschriebenen W├Ąhlerinnen und W├Ąhler bekommen hat. Weil die Wahlbeteiligung bei der Parlamentswahl aber oft niedrig ist, ist auch das f├╝r viele Kandidaten ein Hindernis. In jedem Fall kommen aber die beiden Erstplatzierten weiter. Es gewinnt in der zweiten Runde dann die Person mit den meisten Stimmen.

Die Wahl findet traditionell nur wenige Wochen nach der Pr├Ąsidentschaftswahl statt. Viele in Frankreich sehen sie als Best├Ątigung des vorherigen Ergebnisses. Es beteiligen sich daher mehr Unterst├╝tzer des Gewinners als der unterlegenen Kandidaten.

Warum gibt es am Sonntagabend noch kein richtiges Ergebnis?

Die Wahl entscheidet sich zun├Ąchst auf Ebene der Stimmkreise. Ein nationales Ergebnis wie mit der Zweitstimme in Deutschland gibt es nicht. Dennoch rechnen Institute die abgegebenen Direktstimmen auf die Parteien und B├╝ndnisse landesweit zusammen und kommen so auf Ergebnisse in Prozent. Weil in der ersten Runde aber so gut wie keine Sitze vergeben werden und sich in der zweiten Runde die Verh├Ąltnisse noch einmal ├Ąndern, ist es schwierig, von diesem Ergebnis schon darauf zu schlie├čen, welche Partei wo einen Sitz gewinnen wird.

Wie wirkt sich das Wahlsystem auf die Sitzverteilung aus?