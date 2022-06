China soll Corona-Apps zur Unterdrückung von Protesten nutzen

Um in China öffentliche Gebäude oder Züge betreten zu können, brauchen die Einwohner einen grünen Code in ihrer Corona-App. Diese Maßnahme sollen die Behörden nun missbraucht haben, um Proteste zu verhindern.

In Zentralchina haben die Behörden angeblich die weitverbreiteten Corona-Apps genutzt, um Proteste zu unterbinden. Wie staatliche Medien berichteten, wollten zuletzt zahlreiche verärgerte Bankkunden, deren Konten eingefroren worden waren, in die Hauptstadt der Provinz Henan reisen. Bei der Ankunft in Zhengzhou war der Gesundheitscode auf ihren Handys aber plötzlich rot. Internet-Nutzer warfen den chinesischen Behörden daraufhin "Machtmissbrauch" vor.