Rackete zeigte Salvini an, weil er sich als Innenminister damals im Juni und Juli in den sozialen Medien abfällig über die Ex-Kapitänin der privaten Hilfsorganisation Sea-Watch geäußert hatte. "Ich denke, gerade Personen mit wichtigen politischen Positionen müssen Verantwortung für ihr Verhalten tragen und deswegen erwarte ich, dass der Prozess fortgesetzt wird", teilte Rackete auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin"

Salvini bezeichnete die heute 34-Jährige etwa als "reiche und verwöhnte deutsche Kommunistin". Rackete steuerte Ende Juni 2019 als Kapitänin die "Sea-Watch 3" mit rund 40 im Mittelmeer geretteten Migranten an Bord ohne Erlaubnis der Behörden in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa. Die Menschen harrten zuvor lange in Erwartung eines sicheren Hafens auf See aus. Danach kam Rackete kurzzeitig unter Hausarrest.