Ein ehemaliger Spieler der National Football League (NFL) ist bei einer Anhörung vor einem Kommunalausschuss in Kalifornien festgenommen worden. Chris Kluwe sprach vor dem Ausschuss in Huntington Beach, südlich von Los Angeles, weil er bei einer Bürgeranhörung gegen eine Gedenktafel protestieren wollte, die die Kommunalverwaltung an der örtlichen Bücherei anbringen will.