Die Teilnehmerzahl lag dann deutlich höher. In ähnlicher hoher Zahl waren die Gegendemonstranten in Einsiedeln. Nach gut einer Stunde war die bewilligte Demonstration vorbei und die Teilnehmer reisten ab. Weitere friedliche Proteste seien allerdings in Planung.

Weidel wohnt seit Ende 2018 in dem Ortsteil von Einsiedeln, nachdem sie zuvor aus der linksalternativ geprägten Stadt Biel in den konservativen Kanton Schwyz umgezogen war. Sie hatte beklagt, ihr seid dort Hass entgegengeschlagen. In den vergangenen Tagen gab es durch diverse Interviews Diskussionen um Weidels Wohnsitz. Sie ist auch im deutschen Überlingen gemeldet. Ihre Frau und ihre zwei Kinder leben dagegen in Einsiedeln (lesen Sie dazu hier die ausführliche Recherche von t-online).