Türkei: Tödlicher Angriff auf Arzt löst Proteste aus

Immer wieder kommt es in der T├╝rkei zu Gewalt gegen Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Nach dem Tod eines Arztes w├Ąchst die Kritik an Erdo─čans Regierung.

Der t├Âdliche Angriff auf einen Kardiologen hat in der T├╝rkei Emp├Ârung und Proteste ausgel├Âst. In mehreren St├Ądten des Landes gingen am Donnerstag ├ärzte auf die Stra├če und demonstrierten gegen zunehmende Gewalt gegen ihre Berufsgruppe. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie zahlreiche Menschen ÔÇô viele von ihnen in ├ärztekitteln ÔÇô auf die Stra├če gingen. In Istanbul setzte die Polizei Tr├Ąnengas ein, wie auf Bildern zu sehen war.